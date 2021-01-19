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Роскачество нашло признаки фальсификата у четверти образцов бутилированной воды 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 55 минут назад
Питьевую воду для детей признали опасной для здоровья
Фото: РИА Новости
Роскачество провело проверку упакованной питьевой воды и обнаружило признаки фальсификата у более чем четверти проверенных образцов, говорится в сообщении организации.
Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую — всего 206 торговых марок (ТМ) девяти стран производства (194 ТМ из них произведены в России).
Товары закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности/недостоверности информации в маркировке).

«У 59 ТМ выявлены признаки фальсифицированной продукции», — передает ТАСС сообщение организации.

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Кроме того, данные проверки показали, что шесть торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС, из которых одна также имеет признаки фальсификации. Также у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (даже без прямого умысла производителя) — так называемая легальная фальсификация. Например, указание на натуральность, экологические характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники и т.д.) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке и др.).

«Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки», — говорится в сообщении.

В то же время в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» выявлены несоответствия техническому регламенту по сумме нитратов и нитритов, у ТМ Aquanika («Aqanika kids») — по нитратам. Как пояснили в Роскачестве, превышение нитритов и нитратов свидетельствует о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины).
В питьевой воде «Ахун» обнаружен остаточный хлор, при этом на этикетке указана надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды: «Вода, рожденная в национальном Сочинском парке». «Если выявлен хлор остаточный свободный, это косвенно указывает на обработку воды хлором», — пояснили в Роскачестве. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной бутилированной питьевой воды содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня, добавили эксперты.
Ранее Роскачество посоветовало воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды.
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Общество , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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