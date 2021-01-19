Питьевую воду для детей признали опасной для здоровья

Роскачество провело проверку упакованной питьевой воды и обнаружило признаки фальсификата у более чем четверти проверенных образцов, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую — всего 206 торговых марок (ТМ) девяти стран производства (194 ТМ из них произведены в России ).

Товары закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности/недостоверности информации в маркировке).

«У 59 ТМ выявлены признаки фальсифицированной продукции», — передает ТАСС сообщение организации.

Кроме того, данные проверки показали, что шесть торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС , из которых одна также имеет признаки фальсификации. Также у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (даже без прямого умысла производителя) — так называемая легальная фальсификация. Например, указание на натуральность, экологические характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники и т.д.) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке и др.).

«Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки», — говорится в сообщении.

В то же время в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» выявлены несоответствия техническому регламенту по сумме нитратов и нитритов, у ТМ Aquanika («Aqanika kids») — по нитратам. Как пояснили в Роскачестве, превышение нитритов и нитратов свидетельствует о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины).

В питьевой воде «Ахун» обнаружен остаточный хлор, при этом на этикетке указана надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды: «Вода, рожденная в национальном Сочинском парке». «Если выявлен хлор остаточный свободный, это косвенно указывает на обработку воды хлором», — пояснили в Роскачестве. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной бутилированной питьевой воды содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня, добавили эксперты.