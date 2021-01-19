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Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Фото: ТАСС
В Москве в возрасте 66 лет из жизни ушёл бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев, сообщает ТАСС.
Дочь телеведущего Мария Выхухолева отметила, что ее отца не стало 18 января. Журналист с огромным опытом работы на ТВ скончался из-за проблем с сердцем.
Игорь Выхухолев окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в конце 70-х годов. Несколько лет работал в Агентстве печати «Новости», затем попал в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где редактировал программу «Время». В начале 90-х был комментатором и ведущим информационных программ в «Останкино». До 1996 года вёл программу «Время», в 2005 году перешел на ставку шеф-редактора Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году уволился с Первого и устроился в ВГТРК.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти психиатра и криминалиста Михаила Виноградова, который регулярно выступал в СМИ в качестве эксперта. В аккаунте программы «Битва экстрасенсов» отмечается, что Виноградов умер 1.01.2021 года в возрасте 82 лет. Эксперт скончался в больнице от коронавирусной инфекции.
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Общество , Михаил Виноградов , МГУ , ВГТРК , ИТАР-ТАСС
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