Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев 

В Москве в возрасте 66 лет из жизни ушёл бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев, сообщает ТАСС.

Дочь телеведущего Мария Выхухолева отметила, что ее отца не стало 18 января. Журналист с огромным опытом работы на ТВ скончался из-за проблем с сердцем.

Игорь Выхухолев окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в конце 70-х годов. Несколько лет работал в Агентстве печати «Новости», затем попал в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где редактировал программу «Время». В начале 90-х был комментатором и ведущим информационных программ в «Останкино». До 1996 года вёл программу «Время», в 2005 году перешел на ставку шеф-редактора Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году уволился с Первого и устроился в ВГТРК.

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