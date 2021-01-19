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Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Дворник из Уфы заработал 650 тысяч рублей на своей внешности. Фотограф Роман Филиппов решил устроить дворнику Юре профессиональную фотосессиию в стиле GQ, чтобы о его печальной истории узнала все страна.
«Это Юра, мой сосед. Он работает дворником, несмотря на инвалидность. Хочу снять про него проект, пока я в Уфе», — написал фотограф в своем Инстаграм.
История Юры очень печальная. Во младенчестве его подбросили в дом малютки, также у него 3-я группа инвалидности. До того, как семья фотографа взяла его под опеку, Юра практически бомжевал, а аферисты несколько раз пытались отнять его комнату.
Общество , Видео , Роман Филиппов
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