В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов 

В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

"В Углегорском районе в воде, в месте организации крещенской купели на озере Черное визуально было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей", — говорится в сообщении.

По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.

После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.