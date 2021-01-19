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В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Углегорском районе в воде, в месте организации крещенской купели на озере Черное визуально было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей", — говорится в сообщении.

По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.
После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.
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Общество , Роспотребнадзор , Сахалинская Область
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