Видео с производства скульптуры новой «Алёнки»

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Москва

Видео с производства новой скульптуры Алёнки 

Вадим Дроздов 36 минут назад
В Нововоронеже установят новую скульптуру Аленки вместо демонтированного памятника. Новый памятник профинансирует меценат Ян Каземирович Стец, а скульптором станет Виталий Казанский, который сделал памятник Гагарину и Королеву в подмосковном городе Королев.
18 декабря в городе Нововоронеж открыли памятник, фотографии которого вызвали в соцсетях бурю эмоций. Изваяние установила инициативная группа в честь 250-летия села Новая Алёновка — легенда гласит, что его назвали в честь некой Алёнки. Позднее на месте этого села возник Нововоронеж. А уже 21 декабря было принято решение о демонтаже скульптуры. 23 декабря власти решили продать памятник с аукциона.
Общество , Видео
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