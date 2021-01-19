Видео с производства скульптуры новой «Алёнки»

В Нововоронеже установят новую скульптуру Аленки вместо демонтированного памятника. Новый памятник профинансирует меценат Ян Каземирович Стец, а скульптором станет Виталий Казанский, который сделал памятник Гагарину и Королеву в подмосковном городе Королев.

18 декабря в городе Нововоронеж открыли памятник, фотографии которого вызвали в соцсетях бурю эмоций. Изваяние установила инициативная группа в честь 250-летия села Новая Алёновка — легенда гласит, что его назвали в честь некой Алёнки. Позднее на месте этого села возник Нововоронеж. А уже 21 декабря было принято решение о демонтаже скульптуры. 23 декабря власти решили продать памятник с аукциона.