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Архитектор Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Умер реставратор Рафаэль Даянов
Фото: soyuz_restavratorov/vk.com
Архитектор-реставратор Рафаэль Даянов умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе реставраторов Северной столицы.

18 января 2021 года на 71 году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почётный реставратор Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении союза в соцсети «Вконтакте».

Причина смерти не уточняется. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на знакомых архитектора, в последнее время архитектор лечился от серьёзной болезни.
Рафаэль Даянов руководил проектами реставрации знаковых для Санкт-Петербурга и области зданий, таких как Дон Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, а также павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в ГМЗ «Царское село». В Союзе реставраторов также отметили, что он внёс неоценимый вклад в воссоздание утраченных во времена СССР памятников архитектуры, в том числе Храм Рождества Христова на Песках и Церковь Смоленской иконы Божией Матери.
Даянов организовал в 1991 году собственную мастерскую «Архитектурное бюро „Литейная часть-91“. В настоящее время это одна из старейших проектных компаний в Северной столице.
Как сообщал NEWS.ru, директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский умер в возрасте 85 лет в Москве. Он известен как выдающийся учёный, номинант на Букеровскую премию, писатель, экономист.
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Общество , Рафаэль Даянов , Анатолий Вишневский , ВШЭ , Санкт-Петербург
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