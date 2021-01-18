Маски нужно продолжать носить до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. Об этом 18 января сообщает РИА «Новости».
«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.
Глава Минздрава пояснил, что имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим может на короткое время стать носителем инфекции и инфицировать окружающих.
«Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», — добавил Михаил Мурашко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что в вопросе формирования популяционного иммунитета речь идёт о 60 процентах от общего количества людей старше 18 лет, которые живут в стране. По её словам, исключение составят те, кто уже переболел COVID-19, сообщает РИА «Новости».
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
Профессор Константин Северинов рассказал «Парламентской газете», что новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу.
С 18 января в российских регионах начинается массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».