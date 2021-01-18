Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Мурашко рассказал, когда можно будет снять маски 

Парламентская газета 48 минут назад
Маски нужно продолжать носить до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. Об этом 18 января сообщает РИА «Новости».

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим может на короткое время стать носителем инфекции и инфицировать окружающих.
Мясников сравнил западную вакцину с российской

«Поэтому ношение масок сегодня является обязательным», — добавил Михаил Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что в вопросе формирования популяционного иммунитета речь идёт о 60 процентах от общего количества людей старше 18 лет, которые живут в стране. По её словам, исключение составят те, кто уже переболел COVID-19, сообщает РИА «Новости».
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
Профессор Константин Северинов рассказал «Парламентской газете», что новые волны коронавируса так и будут идти одна за другой до тех пор, пока большая часть человеческой популяции не станет устойчивой к вирусу.
С 18 января в российских регионах начинается массовая вакцинация от коронавируса. Граждане смогут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
Парламентская газета: последние новости
Гражданам предлагают выплачивать компенсацию за незаконное ограничение свободы Гражданам предлагают выплачивать компенсацию за незаконное ограничение свободы В Роспотребнадзоре изучают «британский» штамм коронавируса В Роспотребнадзоре изучают «британский» штамм коронавируса Россия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом мигрантов Россия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом мигрантов
Комментарии 36
Общество , Видео , Константин Северинов , Анна Попова , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение