Врачи сравнили побочные эффекты от вакцины с заболеванием COVID-19

Любые вакцины имеют побочные эффекты, об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн . Так для прививки, созданной на основе аденовирусного вектора, достаточно характерны лёгкие побочные эффекты типа повышения температуры, слабости и даже боли в месте введения вакцины. Но медик подчёркивает, что все эти эффекты не сравнимы с негативным влиянием на организм от тяжёлой формы COVID-19.

«Что касается того, что если с человеком произошли сильные отклонения, или что-то тяжёлое, то нужно обращаться к медицине и смотреть — может ли это быть связано с вакцинацией или нет. Люди с тяжёлыми и хроническими заболеваниями обязательно должны консультироваться со своими врачами перед вакцинацией», — заявляет Альтштейн.

Солидарен со своим коллегой и профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак. По словам специалиста, до вакцинации допускаются люди, не имеющие хронических заболеваний, провоцирующих нежелательные реакции организма на прививку.

«Само понятие побочных эффектов и нежелательных реакций после прививки, это разные группы. Вот нежелательные реакции — это то, что следует через какое-то время от момента введения прививки. Обычно, если мы рассматриваем иммунный ответ на вакцину — то мы смотрим на два диапазона: немедленный и отсроченный. Вот немедленный ответ развивается в течение суток, а отсроченный через 3-4 суток», — заявляет Бабак

NEWS.ru напоминает, что в Москве начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент прививку сделали около 190 тысяч человек и более 100 тысяч записались на вакцинирование.