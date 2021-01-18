Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео прощания с Борисом Грачевским 

Вадим Дроздов 37 минут назад
17 января в Доме кино в Москве прошла церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. На церемонии присутствовали актеры Дмитрий Харатьян, Эммануил Виторган, Станислав Садальский и Ольга Кабо, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, поэт Владимир Вишневский, певец Бедрос Киркоров, продюсер Аркадий Григорян и сотни других поклонников творчества Грачевского.
О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы.
Юорис Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала.
Общество , Видео , Ольга Кабо , Елена Малышева , Леонид Якубович , Аркадий Григорян , Станислав Садальский , Владимир Вишневский , Бедрос Киркоров , Дмитрий Харатьян , Эммануил Виторган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео спасения девочки из канализационного люка
00:33
Видео спасения девочки из канализационного люка
Происшествия
Появилось видео прощания с Борисом Грачевским
03:40
Появилось видео прощания с Борисом Грачевским
Общество
Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео
01:08
Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение