Появилось видео прощания с Борисом Грачевским 

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О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы.

Юорис Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала.