Появилось видео прощания с Борисом Грачевским 

17 января в Доме кино в Москве прошла церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. На церемонии присутствовали актеры Дмитрий Харатьян, Эммануил Виторган, Станислав Садальский и Ольга Кабо, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, поэт Владимир Вишневский, певец Бедрос Киркоров, продюсер Аркадий Григорян и сотни других поклонников творчества Грачевского.
О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Уточняется, что он скончался не выходя из медикаментозной комы.
Юорис Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала.