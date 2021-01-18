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Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России
Фото: ТАСС
В понедельник в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства.
Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости».
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили медики, учителя и соцработники, а также россияне, проживающие в организациях соцобслуживания и лица с хроническими заболеваниями. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.
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Общество , Социология , Владимир Путин , РИА Новости
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