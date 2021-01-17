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В Петербурге освободилась четверть коек для больных COVID-19 

News.ru 1 час назад
В Петербурге освободилась четверть коронавирусных коек
Фото: spb/vk.com
Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге превысила 25%, следует из сообщения пресс-службы Смольного.

В стационарах Петербурга сегодня свободны 3233 койки — 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года, — говорится в сообщении, передаёт «Интерфакс».

Также уточняется, что доля тяжёлых больных в стационарах составляет 23%, в настоящее время на ИВЛ находятся 372 пациента.
В Санкт-Петербурге стартовала вакцинация соцработников
С начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге привито 22 349 человек, из них 3913 полностью закончили цикл вакцинации. В город поступило 42 692 комплекта вакцины «Спутник V», неизрасходованный остаток — 20 343 комплекта.
Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в РФ 17 января 2021 года вырос до уровня 1,06. Показатель стал максимальным с 21 декабря 2020-го.
Как и 16 января, ни в одном из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых он не опустился ниже единицы. В Воронежской и Иркутской областях — по-прежнему 1, в Ростовской — 1,01. В Красноярском крае — 1,02, в Свердловской — 1,04, в Нижегородской — 1,05, в Архангельской области и Санкт-Петербурге — увеличение до 1,08. Выше всего показатель в Москве — 1,11, и Подмосковье — 1,2, что является максимумом с начала декабря 2020 года.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Интерфакс , Санкт-Петербург
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