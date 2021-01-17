Известный маркетолог Аветисян предрек свою смерть 

Ушел из жизни ведущий российский маркетолог Самвел Аветисян.
Получилось так, что буквально неделю назад оп опубликовал в своем фейсбуке коротенький шуточный пост, названный Автоэпитафия.
Получается, что он напророчил свою смерть, — теперь его друзья оставляют слова соболезнования именно под этим сообщением.
«Как-то по-особому зазвучал этот пост! Он знал! Вот вам и автоэпитафия!», — написали на его страничке.
Самвел Аветисян родился в 1960 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, но в 1995 году ушел из научной деятельности в маркетинг.
Как сообщает издание Sostav, он возглавлял маркетинговые службы компаний «Петросиб», «Telenor», «Петросоюз», «Дарья» и «Тинькофф».
Участвовал в запуске FM-радиостанции «Ретро-канал», также в создании популярных торговых марок.
Преподавал в ВШЭ, Британской высшей школе дизайна.
О причинах смерти выдающегося специалиста по маркетингу не сообщается.