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Известный маркетолог Аветисян предрек свою смерть 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Известный маркетолог Аветисян предрек свою смерть
Фото: Instagram
Ушел из жизни ведущий российский маркетолог Самвел Аветисян.
Получилось так, что буквально неделю назад оп опубликовал в своем фейсбуке коротенький шуточный пост, названный Автоэпитафия.
Получается, что он напророчил свою смерть, — теперь его друзья оставляют слова соболезнования именно под этим сообщением.

«Как-то по-особому зазвучал этот пост! Он знал! Вот вам и автоэпитафия!», — написали на его страничке.

Самвел Аветисян родился в 1960 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, но в 1995 году ушел из научной деятельности в маркетинг.
Как сообщает издание Sostav, он возглавлял маркетинговые службы компаний «Петросиб», «Telenor», «Петросоюз», «Дарья» и «Тинькофф».
Участвовал в запуске FM-радиостанции «Ретро-канал», также в создании популярных торговых марок.
Преподавал в ВШЭ, Британской высшей школе дизайна.
О причинах смерти выдающегося специалиста по маркетингу не сообщается.
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Общество , Самвел Аветисян , Тинькофф банк , ВШЭ
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