Известный маркетолог Аветисян предрек свою смерть 

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Ушел из жизни ведущий российский маркетолог Самвел Аветисян

Получилось так, что буквально неделю назад оп опубликовал в своем фейсбуке коротенький шуточный пост, названный Автоэпитафия.

Получается, что он напророчил свою смерть, — теперь его друзья оставляют слова соболезнования именно под этим сообщением.

«Как-то по-особому зазвучал этот пост! Он знал! Вот вам и автоэпитафия!», — написали на его страничке.

Самвел Аветисян родился в 1960 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, но в 1995 году ушел из научной деятельности в маркетинг.

Как сообщает издание Sostav, он возглавлял маркетинговые службы компаний «Петросиб», «Telenor», «Петросоюз», «Дарья» и «Тинькофф»

Участвовал в запуске FM-радиостанции «Ретро-канал», также в создании популярных торговых марок.

Преподавал в ВШЭ , Британской высшей школе дизайна.

О причинах смерти выдающегося специалиста по маркетингу не сообщается.