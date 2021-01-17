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В России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
В России подскочили продажи лопат из-за снежной зимы
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обилие снега вызвало взрывной спрос на лопаты и снегоочистители в России, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Аналитики изучили сведения за четыре дня уходящей недели (11–14 января) и аналогичный период прошлой (4–7 января).
Согласно полученным данным, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем неделей ранее. Приобретать их стали на 51% чаще. По движкам (толкателям снега) средний чек вырос на 8% — до 1126 рублей, а частота покупок — на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок — она увеличилась на 148%. Средний чек вырос на 11% (23 418 рублей).
Резкое увеличение продаж наблюдалось 13 и 14 января, когда фиксировались особо сложные погодные условия в центральных регионах РФ и в Москве.
Так, жители столицы купили на 96% лопат больше, чем на прошлой неделе, движков — на 298% больше, снегоуборщиков — на 214%, передаёт РИА Новости.
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Общество , РИА Новости
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