Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский 

На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский , сообщается на сайте вуза.

"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций — ООН , Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.

Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А. М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.

В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".

Автор более 500 публикаций — среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.