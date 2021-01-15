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Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский 

РИА Новости 16 минут назад
Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
Фото: Предоставлено ГУ-ВШЭ
На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики, заслуженный профессор, номинант на Букеровскую премию Анатолий Вишневский, сообщается на сайте вуза.

"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вишневский был выдающимся ученым, его считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения. Вишневский принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций — ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.
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Вишневский окончил Харьковский государственный университет им. А. М. Горького по специальности "Статистика" в 1958 году. Доктор экономических наук (1983), действительный член Российской академии естественных наук.
В 2007 году возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного экономиста. В 2017 году он был награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие государственной статистики".
Автор более 500 публикаций — среди них не только научные работы, но также публицистика и художественные произведения. За документальный роман-коллаж "Перехваченные письма" был номинирован на Букеровскую премию.
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Общество , Анатолий Вишневский , Александр Воробьев , ООН , РАН , ВШЭ
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