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В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час 

РИА Новости 7 минут назад
В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час
Фото: РИА Новости
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, заявил директор института Василий Акимкин.

"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3-4 раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут", — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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