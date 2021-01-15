В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час 

"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3-4 раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут", — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.