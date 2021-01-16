Ректор МГИМО назвал оправданным отказ от ЕГЭ по иностранному языку

«Я очень хорошо представляю себе региональные школы, поскольку у нас почти 50% студентов не москвичи, и из них очень высокий процент ребят — победителей всероссийских олимпиад по истории, обществознанию и другим предметам. Я с ними регулярно встречаюсь и знаю, что они, будучи знатоками в своих областях, практически не знают или очень плохо знают иностранные языки», — сказал ректор МГИМО.