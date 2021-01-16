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Москва

Ректор МГИМО назвал оправданным отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
Ректор МГИМО назвал оправданным отказ от ЕГЭ по иностранному языку
Фото: РИА Новости
В интервью ТАСС академик РАН отметил, что считает себя сторонником интенсивного изучения иностранного языка в школе, но не введения обязательного ЕГЭ.

«Я очень хорошо представляю себе региональные школы, поскольку у нас почти 50% студентов не москвичи, и из них очень высокий процент ребят — победителей всероссийских олимпиад по истории, обществознанию и другим предметам. Я с ними регулярно встречаюсь и знаю, что они, будучи знатоками в своих областях, практически не знают или очень плохо знают иностранные языки», — сказал ректор МГИМО.

Ранее Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку.
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Общество , МГИМО , РАН , ИТАР-ТАСС , Москва
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