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Москва

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России 

RT на русском 24 минуты назад
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России ровная и спокойная по сравнению с другими странами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На фоне проблем в других странах Российская Федерация выглядит ровно и спокойно», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами.

По её словам, если сравнивать кривые заболеваемости, то в России она достаточно плавная и пологая.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января.
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Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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