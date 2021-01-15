Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России ровная и спокойная по сравнению с другими странами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На фоне проблем в других странах Российская Федерация выглядит ровно и спокойно», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами.
По её словам, если сравнивать кривые заболеваемости, то в России она достаточно плавная и пологая.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января.