Японец стал «профессиональным бездельником» и заработал на этом миллионы

Житель Токио сумел заработать за два с половиной года около 30 миллионов иен (21,2 миллиона рублей). Высокий доход 37-летний Седзи Моримото смог себе обеспечить, став «профессиональным бездельником». Об этом пишет The Independent.

В июне 2018 года мужчина написал в своем Twitter, что «предлагает себя в аренду как профессионального бездельника». Он готов сходить за компанию в магазин, на прогулку, в кино, ресторан. Он поможет, если вдруг не хватает игрока в команде или требуется где-то занять место. По словам Седзи Моримото, он не умеет делать ничего, «кроме простых задач».

За два с половиной года услугами мужчины воспользовались более 3 тысяч раз. За свое «безделье» Моримото берет 10 тысяч иен (около 7 тысяч рублей), плюс расходы на проезд и оплата еды. Во время таких встреч Моримото может и поговорить, но дает односложные ответы.

По информации издания, Седзи Моримото в основном приглашают одинокие люди, которым требуется выговориться. Также «бездельник» вызывался в качестве компаньона на обед, с ним фотографировались для Instagram, он сопровождал мужчину, который шел разводиться. Однажды он выслушал исповедь убийцы.

До своей новой профессии Моримото работал в издательстве, у него есть степень по физике, он женат. Мужчина прославился, написав книгу о своей деятельности, и даже стал прототипом героя сериала.