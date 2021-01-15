Кудрин раскритиковал ток-шоу на российском ТВ 

«Там (в ток-шоу) не происходит этой модерации на самом деле. Там идет иногда подмена понятий, иногда остановка честного мнения, к сожалению. У нас стала навязываться новая культура дискуссий, которая не базируется на этом зачастую честном мнении», — отметил он.