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Кудрин раскритиковал ток-шоу на российском ТВ 

Свободная пресса 35 минут назад
Кудрин раскритиковал ток-шоу на российском ТВ
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал российские ток-шоу за подмену понятий и отсутствие честного мнения. Об этом он заявил в рамках Гайдаровского форума.
По словам Кудрина, он сам часто выступает в роли модератора на экономических и научных дискуссиях и всегда старается дать всем слово.

«Там (в ток-шоу) не происходит этой модерации на самом деле. Там идет иногда подмена понятий, иногда остановка честного мнения, к сожалению. У нас стала навязываться новая культура дискуссий, которая не базируется на этом зачастую честном мнении», — отметил он.

Кудрин добавил, что видит риски роста недоверия в обществе из-за размытия среды прямого честного разговора.
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Общество , Алексей Кудрин , Счетная палата
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