28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января его жена актриса Екатерина Белоцерковская рассказала, что врачи перевели того в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. Вчера стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.

Сегодня осведомленный собеседник сообщил РИА Новости, что Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище. Он не назвал дату похорон.

В конце декабря на Троекуровском кладбище была захоронена часть праха певицы Валентины Легкоступовой. Вторая часть была развеяна над морем. 7 августа 2020-го Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Ее тело было кремировано.