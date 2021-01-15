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Названо место похорон Грачевского 

Артём Кульша 47 минут назад
Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января его жена актриса Екатерина Белоцерковская рассказала, что врачи перевели того в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. Вчера стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
Сегодня осведомленный собеседник сообщил РИА Новости, что Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище. Он не назвал дату похорон.
В конце декабря на Троекуровском кладбище была захоронена часть праха певицы Валентины Легкоступовой. Вторая часть была развеяна над морем. 7 августа 2020-го Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Ее тело было кремировано.
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Общество , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский , РИА Новости
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