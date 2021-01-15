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Москва

В Госдуме хотят повысить статус учителя до госслужащего 

Вести Подмосковья 2 часа назад
В Госдуме хотят повысить статус учителя до госслужащего
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Современная школа работает по принципу «Ребёнок всегда прав», в связи с чем у педагогов нет средств воздействия на нарушителей правил. О том, как можно с этим справиться, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР, зампреда комитета по образованию и науке Максима Зайцева.
На данный момент ученики могут подать заявление в прокуратуру по любому поводу. Потом организуются проверки, и педагогов наказывают. Поэтому нужны поправки в регламент образовательного процесса, которые помогут сократить нарушения учительских прав.
Следует повысить учительский до госслужащего. Законодательство в данном случае нужно менять серьезно, и Министерство просвещения уделяет данному вопросу повышенное внимание.
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Общество , Максим Зайцев , Генпрокуратура РФ , Госдума , ЛДПР , РИА ФАН
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