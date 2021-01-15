Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер актёр Александр Воробьёв 

RT на русском и ещё 2 28 минут назад
Умер актёр Александр Воробьёв
Фото: TeatrOlegaTabakova
Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы театра, артист скончался после продолжительной болезни. Она также уточнила, что это была не коронавирусная инфекция.
Умер российский актер Денис Карасев
Ранее стало известно, что российский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
RT на русском: последние новости
Умер актёр театра и кино Максим Браматкин Умер актёр театра и кино Максим Браматкин «Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса «Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника
Общество , Денис Карасев , Максим Браматкин , Александр Воробьев , Гомель
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истерика привитой от COVID-19 пассажирки самолета попала на видео
00:14
Истерика привитой от COVID-19 пассажирки самолета попала на видео
Происшествия
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
01:30
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
Происшествия В мире
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение