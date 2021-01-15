Умер актёр Александр Воробьёв 

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы театра, артист скончался после продолжительной болезни. Она также уточнила, что это была не коронавирусная инфекция.