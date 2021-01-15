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Москва

«Смеялся над болезнью»: как Грачевский встретил смерть 

Павел Тиунов 1 час назад
Садальский рассказал о последних днях Грачевского
Фото: ТАСС
Актер Станислав Садальский рассказал РЕН ТВ о последних днях жизни художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. По его словам, режиссер до последнего не терял позитивного настроя.
В разговоре с журналистами Садальский отметил, что регулярно общался с Грачевским с тех пор, как его госпитализировали. При этом режиссер, по его словам, всегда излучал позитив, пытался юморить.

«Он мне прислал фотографии, на которых он в маске был и смеялся над болезнью. Все говорил, что кирдык коронавирусу», — отметил актёр.

Садальский больше ничего не смог сказать по поводу смерти друга, поскольку на тот момент был ошарашен новостью о трагедии. Позже на своей странице в Facebook он выразил соболезнования родным и близким Грачевского. Он также подчеркнул, что для семьи режиссера 2020 год оказался «страшным»: «подарил ребенка и отнял жизнь».

«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил», — написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

О госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря. Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. Иногда режиссеру становилось лучше, однако вслед за стабилизацией состояние всегда следовало ухудшение. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.
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Общество , Станислав Садальский , РЕН ТВ
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