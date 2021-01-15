Вдова Грачевского опубликовала его последнее фото 

Вдова художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнюю фотографию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачи перевели ее мужа в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. Вчера стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
Около полуночи его вдова опубликовала в сторис в своем инстаграме фотографию супруга. На ней он улыбается, стоя в кабине на канатной дороге.
«RIP… Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» — написала она в сторис несколько часов спустя.
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.