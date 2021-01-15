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Москва

Вдова Грачевского опубликовала его последнее фото 

Артём Кульша 45 минут назад
Вдова Грачевского опубликовала его последнее фото
Фото: ТАСС
Вдова художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнюю фотографию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачи перевели ее мужа в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. Вчера стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
Около полуночи его вдова опубликовала в сторис в своем инстаграме фотографию супруга. На ней он улыбается, стоя в кабине на канатной дороге.

«RIP… Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» — написала она в сторис несколько часов спустя.

С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.
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Общество , Филипп Киркоров , Екатерина Белоцерковская , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Гоша Куценко , Сергей Галанин
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