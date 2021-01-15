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ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году отменен 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году отменен
Фото: ТАСС
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил об отказе от проведения ЕГЭ по математике базового уровня в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», — заявил Кравцов.

Министр также отметил, что выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена смогут сдать Государственный выпускной экзамен, пишет «Царьград».

«Так же, в конце мая, по двум предметам: русскому языку и математике», — пояснил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что депутаты Государственной Думы РФ готовят законодательную базу для отмены обязательного основного госэкзамена (ОГЭ), который сегодня все российские школьники сдают после 9 класса.
При этом за возможную отмену ЕГЭ после 11 класса высказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что экзамен все больше отдаляется от школьной программы, в результате чего школьникам приходится учиться дважды — в рамках основной программы и в рамках подготовки к тестированию. Также лидер «Справедливой России» назвал ЕГЭ инструментом для выкачивания денег из родителей чиновниками от образования и аффилированными с ними лицами.
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Общество , Образование , Сергей Миронов , Сергей Кравцов , Госдума , Справедливая Россия , Царьград ТВ
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