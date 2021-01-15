Скандальный памятник Аленке выставили на торги за 1 млн рублей 

«Авторам Аленушки повезло — их произведение уже вызвало живейшую реакцию, общественное обсуждение, всеобщий горячий интерес. Интернет-пользователи уже сделали ее символом пандемичной эпохи. Это великолепные предпосылки для успешного аукциона», — сказал директор московского офиса РАД Павел Жирунов.