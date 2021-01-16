Роспотребнадзор дал советы по подготовке к крещенским купаниям 

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам перед крещенскими купаниями. В ведомстве посоветовали не находиться в проруби дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что перед погружением в воду необходимо измерить артериальное давление. Опускаться в прорубь можно только в том случае, если оно соответствует норме. Кроме того, нужно разогреть кожные покровы, предварительно побыв на воздухе какое-то время.

Первыми в воду следует опускать ноги. Запрещено прыгать или нырять. А после выхода из купели стоит насухо вытереть тело полотенцем и надеть теплые вещи.

Купаться на Крещение запрещено людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Под ограничение попадают также граждане с болезнями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по напиткам до и после купания. В ведомстве отметили, что не стоит пить кофе. Лучше заменить его горячим чаем или теплым компотом. Что касается еды, то перед погружением в прорубь стоит плотно поесть, потому что во время охлаждения тело начнет тратить все свои ресурсы на обогрев.