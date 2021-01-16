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Роспотребнадзор дал советы по подготовке к крещенским купаниям 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
Роспотребнадзор дал советы по подготовке к крещенским купаниям
Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам перед крещенскими купаниями. В ведомстве посоветовали не находиться в проруби дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что перед погружением в воду необходимо измерить артериальное давление. Опускаться в прорубь можно только в том случае, если оно соответствует норме. Кроме того, нужно разогреть кожные покровы, предварительно побыв на воздухе какое-то время.
Первыми в воду следует опускать ноги. Запрещено прыгать или нырять. А после выхода из купели стоит насухо вытереть тело полотенцем и надеть теплые вещи.
Купаться на Крещение запрещено людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Под ограничение попадают также граждане с болезнями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.
Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации по напиткам до и после купания. В ведомстве отметили, что не стоит пить кофе. Лучше заменить его горячим чаем или теплым компотом. Что касается еды, то перед погружением в прорубь стоит плотно поесть, потому что во время охлаждения тело начнет тратить все свои ресурсы на обогрев.
Ранее президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Борис Ратушный в разговоре со «Звездой» рассказал, можно ли после выздоровления от COVID-19 окунаться в прорубь на Крещение.
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Общество , Роспотребнадзор , Московская область
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