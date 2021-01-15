Попова допустила вакцинацию от COVID 60% россиян за год

По словам главы Роспотребнадзора, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет у граждан

Анна Попова. Вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет. При этом в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора

"Важнейший вопрос эпидемиологической ситуации сегодняшнего дня — это как двигаться дальше с вопросом иммунизации. Сегодня звучало несколько цифр — 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы в первый год мы можем привить 60% совокупного населения, в первый год встречи — это очень серьезное достижение, Татьяна Алексеевна (Голикова — прим. ТАСС). И, конечно, я абсолютного согласна с коллегам, которые говорят о том, что в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой", — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

По ее словам, вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет у граждан.