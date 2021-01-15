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Москва

В России обнаружили 1500 мутаций COVID-19 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Роспотребнадзор обнаружил почти полторы тысячи мутаций коронавируса в России. Об этом со ссылкой на главу ведомства Анну Попову пишет РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые, изучив штамм, отметили, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.
По словам главы Роспотребнадзора, в России коронавирус также активно мутирует.
ВОЗ: мутации коронавируса будут прогрессировать

«Мы видим все мутации … На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций своих», — рассказала Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

Она подчеркнула, что мутации являются абсолютно естественным процессом, так как «вирусы иначе не живут».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока невозможно предугадать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса и призвал глав регионов «очень грамотно, тонко управлять» коечным фондом, а также «принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».
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Общество , Видео , Анна Попова , Владимир Путин , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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