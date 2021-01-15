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Как россиянам увеличить отпуск почти вдвое 

Артём Кульша 1 час назад
Как россиянам увеличить отпуск почти вдвое
Фото: РИА Новости
В 2021 году отпуск можно растянуть почти вдвое, если грамотно распределить отпускные дни. Об этом сообщает «Лента.ру».
В пресс-службе сервиса OneTwoTrip рассказали, что если взять 18 дней отпуска и присоединить их к смежным официальным выходным (21 дню без учета новогодних каникул), то можно будет отдыхать 45 дней.
К выходным 21-23 февраля нужно добавить будни 24-26 февраля, в результате чего отдых продлится восемь дней. К 6-8 марта следует добавить 9-12 марта (девять дней отдыха), в мае — 4-7 мая (10 дней), в июне — 15-18 июня (девять дней), в ноябре — 1-3 ноября (девять дней).

«Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты», — отметили в пресс-службе OneTwoTrip.

Ранее, как сообщал «Рамблер», HR-менеджер агентства PR Partner Анастасия Галкова рассказала, что размер отпускных можно увеличить, если брать отпуск на месяцы, в которых больше рабочих дней. В январе 2021 года будет 15 рабочих дней, в феврале и мае — 19, в ноябре — 20, в октябре и июне — 21, а в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре — по 22.
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