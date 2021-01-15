Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Российский турист пожаловался на унижения в египетском отеле 

Павел Тиунов 1 час назад
Российский турист пожаловался на унижения в египетском отеле
Фото: ТАСС
Путешественник Константин Кузьмин остался недоволен питанием и обслуживанием в одном из самых престижных египетских отелей. В своем блоге он подчеркнул, что персонал гостиницы реагирует только на угрозы.
Кузьмин — опытный путешественник. Со своей семьей он посетил 29 стран и более 130 городов. В настоящее время он отдыхает, по его словам, «в одном из лучших отелей Египта», в котором сервис оставляет желать лучшего.

«Такого отвратительного качества жрачки я давно не видел! Пирожки на вокзалах и то лучше!» — написал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом он подчеркнул, что «не зажрался», как подумают некоторые, а просто хочет соответствующего обслуживания за уплаченные деньги. Отношение персонала к постояльцам, по его словам, заслуживает отдельного внимания: недоливают напитки, на просьбу наполнить стакан возмущаются, обсуждают девушек за спиной, демонстративно игнорируют просьбы клиентов.

«Поэтому поведение Тагил, может даже лучше, чем вежливое обращение! Тогда тебя точно слушали!» — напомнил Кузьмин.

Он привел в пример украинцев, которые с сотрудниками отеля не церемонятся. Они ставят персонал перед выбором: либо удар в лицо, либо звонок старшему управляющему. Только тогда, по словам путешественника, египтяне становятся «вежливыми» и «ласковыми».
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители крупнейших отечественных туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ключевой датой было названо 1 марта.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Комментарии
Общество , Константин Кузьмин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение