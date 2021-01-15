Российский турист пожаловался на унижения в египетском отеле 

Путешественник Константин Кузьмин остался недоволен питанием и обслуживанием в одном из самых престижных египетских отелей. В своем блоге он подчеркнул , что персонал гостиницы реагирует только на угрозы.

Кузьмин — опытный путешественник. Со своей семьей он посетил 29 стран и более 130 городов. В настоящее время он отдыхает, по его словам, «в одном из лучших отелей Египта», в котором сервис оставляет желать лучшего.

«Такого отвратительного качества жрачки я давно не видел! Пирожки на вокзалах и то лучше!» — написал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом он подчеркнул, что «не зажрался», как подумают некоторые, а просто хочет соответствующего обслуживания за уплаченные деньги. Отношение персонала к постояльцам, по его словам, заслуживает отдельного внимания: недоливают напитки, на просьбу наполнить стакан возмущаются, обсуждают девушек за спиной, демонстративно игнорируют просьбы клиентов.

«Поэтому поведение Тагил, может даже лучше, чем вежливое обращение! Тогда тебя точно слушали!» — напомнил Кузьмин.

Он привел в пример украинцев, которые с сотрудниками отеля не церемонятся. Они ставят персонал перед выбором: либо удар в лицо, либо звонок старшему управляющему. Только тогда, по словам путешественника, египтяне становятся «вежливыми» и «ласковыми».

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители крупнейших отечественных туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ключевой датой было названо 1 марта.