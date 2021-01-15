Названа причина смерти Бориса Грачевского 

Причиной смерти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского стали осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Горин уточнил, что у него пока нет информации о месте и дате прощания и похорон.

О смерти Бориса Грачевского вечером 14 января сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская . Ранее режиссера погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский являлся худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.