Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский 

Ему был 71 год. В декабре Грачевского госпитализировали с коронавирусом.

В начале января состояние режиссера ухудшилось. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Состояние Грачевского оценивалось как крайне тяжелое.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Работал токарем, техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком. В 1969 году Грачевский поступил во ВГИК на заочное отделение факультета «Организация кинопроизводства», который окончил спустя 23 года.

В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш» и оставался его бессменным руководителем.