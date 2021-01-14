Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский 

Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену режиссера Екатерину Белоцерковскую.
Ему был 71 год. В декабре Грачевского госпитализировали с коронавирусом.
В начале января состояние режиссера ухудшилось. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Состояние Грачевского оценивалось как крайне тяжелое.
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Работал токарем, техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком. В 1969 году Грачевский поступил во ВГИК на заочное отделение факультета «Организация кинопроизводства», который окончил спустя 23 года.
В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш» и оставался его бессменным руководителем.