Правнук Сталина прокомментировал скандал с шаурмичной

Один из правнуков Иосифа Сталина поддержал скандальную шаурмичную Stalin Doner. Об этом МОСЛЕНТЕ рассказал адвокат Владислав Пахомов, представляющий интересы владельца заведения Станислава Вольтмана

По его словам, бизнесмен связался с родственником советского диктатора, и он «не возражал против использования имени Сталина в названии кафе и выражал сожаление тем, что заведение хотят закрыть только лишь из-за слова Stalin на вывеске».

Пахомов также предположил, что существует некая сила, которая дала указание полиции взяться за это заведение, чтобы Вольтман закрыл или переименовал свою точку.

Ранее 14 января полицейские задержали Вольтмана. Силовики предложили мужчине проехать в отделение «для составления административного протокола». В ответ шаурмист-сталинист сказал, что, согласно уведомлению, он должен явиться в полицию завтра.

«Да, но мы сегодня вас увидели и решили не ждать завтрашнего дня», — объяснил ему один из сотрудников правоохранительных органов.