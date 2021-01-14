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Москва

Власти Южного Судана решили депортировать Варламова 

News.ru 2 минуты назад
Власти Южного Судана решили депортировать Варламова
Фото: ТАСС
Блогера Илью Варламова, которого ранее арестовали в Южном Судане, решили депортировать из страны.
Об этом он сам рассказал в своём Telegram-канале. Россиянин отметил, что его посадили под арест в номере отеля.

У меня отельный арест и депортация, — написал он.

Варламов также сообщил, что «всё пошло не по плану», но подробностей случившегося не раскрыл. Блогер собирался возвращаться в Россию 15 января.
Варламов, его жена, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотры у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.
Позже их освободили. Официальный представитель МИД РФ объяснила это «предпринятыми усилиями». В свою очередь Верзилов рассказал, что вопрос помог решить друг сына президента Южного Судана. По его словам, сын главы государства позвонил высокопоставленному сотруднику службы нацбезопасности страны и тот потребовал от силовиков отпустить россиян. Этот человек решил организовать для россиян конвой, который доставит их в место назначения, но люди, которые должны были решить этот вопрос на месте, оказались пьяны.
Также Варламов говорил, что их сопровождающего пытали местные силовики, пытаясь выяснить, где россияне спрятали дрон, писал NEWS.ru.
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Общество , Петр Верзилов , Илья Варламов , МИД
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