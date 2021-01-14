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Резник раскритиковал замену «Катюшей» гимна России на Олимпиаде 

Вероника Полынина 19 минут назад
Резник раскритиковал замену «Катюшей» гимна России на Олимпиаде
Фото: РИА Новости
Поэт-песенник Илья Резник выступил против выступления российских спортсменов на Олимпиаде под песню «Катюша».
По мнению Резника, россияне должны отказаться от участия в Олимпийских играх, где им не разрешают выступить под флагом страны и с российским гимном.

«Во время войны, если какая-то часть теряла знамя, она тут же была расформирована. И соревнования международные — Олимпиада, и прочие соревнования — это тоже сражения. Это сражения за Отечество, за честь своей Родины. Если мы будем заменять свой гимн и флаг это такой трусливый какой-то момент», — отметил Резник в комментарии «Пятому каналу».

Резник назвал предложение использовать на соревнованиях песню «Катюша» компромиссом и «полутрусливой политикой». По его словам, россияне должны настоять на выступлении «только под свой гимн и только под своим великим знаменем», тогда «нас будут уважать во всех странах, во всем мире».
В Госдуме осудили идею использовать «Катюшу» вместо гимна
Резник признался, что его удручает позиция спортсменов, готовых заменить гимн России песней «Катюша». По его словам, для спортсменов великой державы главное — слышать на пьедестале свой гимн.
Как писал «Рамблер», согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях. Это коснется летней Олимпиады в Токио в 2021 году, зимних Игр в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
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Комментарии 14
Общество , Илья Резник , Госдума
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