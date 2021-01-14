Резник раскритиковал замену «Катюшей» гимна России на Олимпиаде 

Поэт-песенник Илья Резник выступил против выступления российских спортсменов на Олимпиаде под песню «Катюша».

По мнению Резника, россияне должны отказаться от участия в Олимпийских играх, где им не разрешают выступить под флагом страны и с российским гимном.

«Во время войны, если какая-то часть теряла знамя, она тут же была расформирована. И соревнования международные — Олимпиада, и прочие соревнования — это тоже сражения. Это сражения за Отечество, за честь своей Родины. Если мы будем заменять свой гимн и флаг это такой трусливый какой-то момент», — отметил Резник в комментарии «Пятому каналу».

Резник назвал предложение использовать на соревнованиях песню «Катюша» компромиссом и «полутрусливой политикой». По его словам, россияне должны настоять на выступлении «только под свой гимн и только под своим великим знаменем», тогда «нас будут уважать во всех странах, во всем мире».

Резник признался, что его удручает позиция спортсменов, готовых заменить гимн России песней «Катюша». По его словам, для спортсменов великой державы главное — слышать на пьедестале свой гимн.

Как писал «Рамблер», согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях. Это коснется летней Олимпиады в Токио в 2021 году, зимних Игр в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.