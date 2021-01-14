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Автор хита «Владимир Путин — молодец» объяснил суть иска к Первому каналу 

Вероника Полынина 1 час назад
Автор хита «Владимир Путин — молодец» объяснил суть иска к Первому каналу
Фото: ТАСС
Автор хита «Владимир Путин — молодец», тамада Олег Лихачев из Казани, рассказал, почему подает в суд на Первый канал.
Песня была записана еще в 2014 году, а в 2020 году стала вирусной в TikTok. Трек задействовали многие топовые тиктокеры в версии ремейк-фита с Моргенштерном.
Незадолго до Нового года Олег Лихачев подал иск по факту нарушения авторских прав против Моргенштерна, Егора Крида и телеведущего Владимира Соловьева, использовавших его трек без разрешения.
А в начале 2021 года подал иск против Первого канала. Оказалось, что несколько лет назад «Путин — молодец» появился в программах «КВН» и «МаксимМаксим» пародиста Максима Галкина — тоже без предварительного согласования.
Тамада Лихачев сообщил «Газете.ру», что решил обратиться в суд из-за финансовых трудностей, а также из-за того, что его «авторское самолюбие задето».

«Эта гениальная идея меня осенила в октябре — восстановить справедливость относительно моих авторских прав. Потому что, во-первых, жизнь в России непростая: очень много финансовых проблем и трудностей, включая алименты, квартплату. Во-вторых, мне стало обидно, что пользуются моей вещью, не спрашивая разрешения у меня, зарабатывают на мне деньги, а я езжу на LADA Kalina», — заявил Лихачев.

Тамада также отметил, что обращался к Моргенштерну с предложением официально перезаписать «Путина-молодца», однако тот его проигнорировал.
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Комментарии
Общество , Крид , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Максим Галкин , Газета.Ru
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