Автор хита « Владимир Путин — молодец», тамада Олег Лихачев из Казани , рассказал, почему подает в суд на Первый канал.

Песня была записана еще в 2014 году, а в 2020 году стала вирусной в TikTok. Трек задействовали многие топовые тиктокеры в версии ремейк-фита с Моргенштерном.

Незадолго до Нового года Олег Лихачев подал иск по факту нарушения авторских прав против Моргенштерна, Егора Крида и телеведущего Владимира Соловьева , использовавших его трек без разрешения.

А в начале 2021 года подал иск против Первого канала. Оказалось, что несколько лет назад «Путин — молодец» появился в программах «КВН» и «МаксимМаксим» пародиста Максима Галкина — тоже без предварительного согласования.

Тамада Лихачев сообщил «Газете.ру» , что решил обратиться в суд из-за финансовых трудностей, а также из-за того, что его «авторское самолюбие задето».

«Эта гениальная идея меня осенила в октябре — восстановить справедливость относительно моих авторских прав. Потому что, во-первых, жизнь в России непростая: очень много финансовых проблем и трудностей, включая алименты, квартплату. Во-вторых, мне стало обидно, что пользуются моей вещью, не спрашивая разрешения у меня, зарабатывают на мне деньги, а я езжу на LADA Kalina», — заявил Лихачев.

Тамада также отметил, что обращался к Моргенштерну с предложением официально перезаписать «Путина-молодца», однако тот его проигнорировал.