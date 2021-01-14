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В ВОЗ пообещали пандемию на весь 2021 год 

Мария Иванова 39 минут назад
В ВОЗ пообещали пандемию на весь 2021 год
Фото: ТАСС
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в 2021 году полностью победить коронавирус не удастся. Об этом сообщает «Интерфакс».
Во время очередного брифинга Клюге заявил, что 2021-й будет «годом пандемии». Однако в отличие от 2020 года ситуация с коронавирусом будет более контролируемой и управляемой.
С ним не согласен глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он считает, что 2021-й может оказаться хуже 2020 года из-за динамики передачи вируса.
Как писал «Рамблер», в октябре 2020-го заместитель главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года.
По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания. Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости не стоит ждать раньше лета 2021-го.
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Общество , Ханс Клюге , ВОЗ , Роспотребнадзор
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