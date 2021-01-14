В конце декабря стало известно, что бывший схимонах отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает.

На прошлой неделе член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил уже сухую голодовку и с момента задержания похудел на 7 килограммов. По ее словам, он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест либо "до смерти".

"Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора №7 в СИЗО "Матросская тишина" по причине того, что изолятор №7 используется в качестве карантинного", — сказал правозащитник.

Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям — об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

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