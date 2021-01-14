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Москва

Крымские музейщики обеспокоены состоянием скифского золота 

РИА Новости Крым 1 час назад
Крымских музейщиков обеспокоило состояние скифского золота
Фото: Sputnik/Геннадий Мельник
Скифское золото, которое с 2014 года находится в Амстердаме, требует внимания реставраторов. Это позволит обеспечить их сохранность на время судебного процесса. Об этом заявила директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Она напомнила, что апелляционный суд Амстердама ждет к 19 января 2021 года дополнительные документы от России и Украины в рамках процесса.

"Я уверена, что музей Алларда Пирсона никого не допустил к артефактам и, конечно, там все находится под охраной и под замками. Какие бы мы претензии не имели к дирекции музея, но это наши коллеги, и они должны выполнять главную миссию — сохранить культурное наследие. Но у нас другого плана опасения: наши предметы требуют глаза и рук реставратора. Мы бы хотели получить к ним доступ, чтобы поддержать их сохранность. Но, к сожалению, ответа на наши письма мы не получили", — отметила директор музея.

По ее словам, позиция представителей России в этом процессе остается неизменной.

"Сейчас украинская сторона пытается убрать все те моменты и пункты, по которым мы получили определенное преимущество. Это правовые и имущественные вопросы и вопросы применения конвенции ЮНЕСКО к сохранению культурного наследия. Поэтому мы очень надеемся, что суд будет справедливым", — заключила Умрихина.

В феврале 2014 года коллекция нескольких крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Крыма в состав России, в августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом Киев заявил отвод судье Дуко Оранье, якобы из-за того, что он занял пророссийскую позицию в данном вопросе. Иск Украины был удовлетворен.
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