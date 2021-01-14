Крымских музейщиков обеспокоило состояние скифского золота

"Я уверена, что музей Алларда Пирсона никого не допустил к артефактам и, конечно, там все находится под охраной и под замками. Какие бы мы претензии не имели к дирекции музея, но это наши коллеги, и они должны выполнять главную миссию — сохранить культурное наследие. Но у нас другого плана опасения: наши предметы требуют глаза и рук реставратора. Мы бы хотели получить к ним доступ, чтобы поддержать их сохранность. Но, к сожалению, ответа на наши письма мы не получили", — отметила директор музея.