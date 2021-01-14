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Привитым от коронавируса сахалинцам разрешат не носить маски 

Ura.Ru 1 час назад
Жители Сахалина и Курильских островов смогут официально отказаться от масок в общественных местах после прививки. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на своем сайте.

«В течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области. Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — объяснил Лимаренко.

Вакцинация в регионе начнется в субботу 16 января. В регион прибудет первая партия из 9 тысяч доз вакцины. В следующие месяцы на Сахалин будут привозить уже по 20 тысяч доз. Правительство поставило перед собой задачу создания «зеленых зон» — коллективов в магазинах, предприятиях и других учреждениях, где будут привиты все сотрудники.
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Вакцинироваться можно бесплатно, подчеркивает Лимаренко. Для этого нужно записаться на прививку через портал Госуслуг в разделе «Запись на прием к врачу».
Президент России Владимир Путин 13 декабря поручил начать массовую вакцинацию россиян, напоминает «Национальная служба новостей». На следующий день Минздрав разъяснил регионам, как готовиться к вакцинации. Уже известно, что в Москве прививать людей будут более чем в 30 частных клиниках, пишет RT.
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Комментарии 29
Общество , Видео , Валерий Лимаренко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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