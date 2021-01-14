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Россия увеличила производство «Спутник V» до 3,5 млн доз в месяц 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россия увеличила производство «Спутник V» до 3,5 млн доз в месяц
Фото: Газета.ru
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» достигло отметки в 3,5 миллиона доз в месяц. Об этом заявил директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцин в месяц», — сказал Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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