В России могут создать одну вакцину от гриппа и COVID-19

В России к концу 2022 года может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«К концу следующего года она может появиться… Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, всё отрабатываем… Клинические испытания мы начнём всё же в начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.
Гинцбург уточнил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, её приспосабливают к различным вариантам гриппа и COVID-19.
В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о разработке в России вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатывается ещё не меньше десяти препаратов против коронавируса, помимо уже трёх известных.