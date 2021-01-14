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В России в 2022 году могут создать одну вакцину от гриппа и COVID-19 

RT на русском и ещё 6 36 минут назад
В России могут создать одну вакцину от гриппа и COVID-19
Фото: РИА Новости
В России к концу 2022 года может появиться комбинированная вакцина от гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«К концу следующего года она может появиться… Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, всё отрабатываем… Клинические испытания мы начнём всё же в начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что технология создания подобных вакцин уже отработана, её приспосабливают к различным вариантам гриппа и COVID-19.
В декабре в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о разработке в России вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России разрабатывается ещё не меньше десяти препаратов против коронавируса, помимо уже трёх известных.
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Общество , Анна Попова , Александр Гинцбург , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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