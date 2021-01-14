В Крыму поставлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на полуострове за сутки выявлено 365 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое количество заболевших стало новым антирекордом, пишет «Интерфакс».

По словам Аксенова, за минувшие сутки на территории республики зарегистрировано 365 случаев COVID-19, в том числе 28 с бессимптомным течением заболевания.

«Из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Количество выздоровевших за сутки составляет 330 человек», — пояснил глава региона.

Он также призвал местных жителей строго исполнять все рекомендации и соблюдать масочный режим «во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки».

По данным «Интерфакса», такой суточный прирост заболевших стал в Крыму новым антирекордом. Предыдущий поставлен 19 декабря, когда коронавирус был подтвержден у 357 человек. При этом в праздничные дни этот показатель снизился — до 200-250 человек в день.