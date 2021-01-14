Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму поставлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Крыму поставлен антирекорд по заболеваемости COVID-19
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на полуострове за сутки выявлено 365 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое количество заболевших стало новым антирекордом, пишет «Интерфакс».
По словам Аксенова, за минувшие сутки на территории республики зарегистрировано 365 случаев COVID-19, в том числе 28 с бессимптомным течением заболевания.

«Из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Количество выздоровевших за сутки составляет 330 человек», — пояснил глава региона.

Он также призвал местных жителей строго исполнять все рекомендации и соблюдать масочный режим «во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки».
По данным «Интерфакса», такой суточный прирост заболевших стал в Крыму новым антирекордом. Предыдущий поставлен 19 декабря, когда коронавирус был подтвержден у 357 человек. При этом в праздничные дни этот показатель снизился — до 200-250 человек в день.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 92,3 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 3,4 млн человек.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии 2
Общество , Сергей Аксенов , ВОЗ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
00:12
Петербуржца не пустят в метро из-за футбола на путях
Происшествия
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение