Росздравнадзор запретил использование Pfizer в России 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Татьяна Соломатина заявила, что в филиале израильской клиники «Хадасса» в Сколкове можно в частном порядке привиться вакциной Pfizer.

В самой клинике сообщили, что могут применять незарегистрированные в России препараты, потому что являются участником медицинского кластера, в настоящее время ведут переговоры по вопросу регистрации вакцины Pfizer в России, но не проводят вакцинацию.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен, в том числе для организаций Международного медицинского кластера.