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Росздравнадзор запретил использование Pfizer в России 

Артём Кульша 28 минут назад
Росздравнадзор запретил использование Pfizer в России
Фото: Reuters
В России не может применяться вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом, как сообщает РБК, заявили в Росздравнадзоре.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Татьяна Соломатина заявила, что в филиале израильской клиники «Хадасса» в Сколкове можно в частном порядке привиться вакциной Pfizer.
В самой клинике сообщили, что могут применять незарегистрированные в России препараты, потому что являются участником медицинского кластера, в настоящее время ведут переговоры по вопросу регистрации вакцины Pfizer в России, но не проводят вакцинацию.
В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен, в том числе для организаций Международного медицинского кластера.

«По израильским законам израильские врачи могли бы действовать только на территории посольства своей страны. Сколково — не территория Израиля», — заявил, в свою очередь, председатель общественного совета при Росздравнадзоре Ян Власов.

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Комментарии
Общество , Наука и техника , Татьяна Соломатина , Госдума , Pfizer , Росздравнадзор
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