Петербургские школьницы создали группу смерти в мессенджере

В пресс-службе управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что в конце декабря три несовершеннолетние девочки из благополучных семей создали в одном из мессенджеров группу смерти и стали активно обсуждать там намерение покончить жизнь самоубийством.

Вчера они оставили предсмертные записки своим родителям и после окончания занятий в школе попытались реализовать свое намерение. Мать одной из школьниц обнаружила записку и обратилась в полицию. Ее сотрудники при содействии регионального управления ФСБ предотвратили самоубийство и передали детей медицинским работникам.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту с привлечением подразделения по делам несовершеннолетних.

Вчера, как сообщал «Рамблер», 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.