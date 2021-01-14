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Петербургские школьницы создали группу смерти 

Артём Кульша 56 минут назад
Петербургские школьницы создали группу смерти в мессенджере
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге школьницы создали группу смерти. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что в конце декабря три несовершеннолетние девочки из благополучных семей создали в одном из мессенджеров группу смерти и стали активно обсуждать там намерение покончить жизнь самоубийством.
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Вчера они оставили предсмертные записки своим родителям и после окончания занятий в школе попытались реализовать свое намерение. Мать одной из школьниц обнаружила записку и обратилась в полицию. Ее сотрудники при содействии регионального управления ФСБ предотвратили самоубийство и передали детей медицинским работникам.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту с привлечением подразделения по делам несовершеннолетних.
Вчера, как сообщал «Рамблер», 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.
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Общество , ФСБ , МВД
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