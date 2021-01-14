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Москва

Собянин отменил удаленку для школьников 

Мария Иванова 45 минут назад
С понедельника, 18 января, ученики московских школ с первого по 11-й класс вернутся в школы и начнут учиться в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Транспортные карты школьников заработают с 18 января, дети снова смогут льготно ездить в общественном транспорте.
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Собянин отметил, что решение об отмене удаленки в старших классах далось властям нелегко, риск роста заболеваемости среди школьников все еще очень велик, но школьники устали сидеть дома.
Мэр подчеркнул, что школы должны «максимально строго» соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если в классе выявят хотя быть один случай коронавируса, весь класс на время переведут на удаленку.
Все остальные ограничения продлеваются до четверга, 21 января. Московские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот время будут работать удаленно.
Собянин сослался на эпидемиологов, которые считают, что в ближайшие дни станет ясна ситуация с коронавирусом в Москве и тенденции заболеваемости. Когда это произойдет, власти смогут принять решения на более длительный срок.
Если ситуация не станет хуже, власти смягчат еще часть ограничений.
Как писал «Рамблер», с середины октября ученики 1-5 классов московских школ учились в очном режиме, а школьники из 6-11 классов перешли на дистанционный режим.
Позже зимние каникулы в городских школах для всех классов продлили на неделю — до 17 января.
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Общество , Видео
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