В Госдуме хотят отменить ОГЭ и ЕГЭ в России 

Депутаты Государственной Думы РФ готовят законодательную базу для отмены обязательного основного госэкзамена (ОГЭ), который сегодня все российские школьники сдают после 9 класса, сообщают «Известия». Не исключено, что в перспективе будет отменен и единый госэкзамен (ЕГЭ). Считается, что оба тестирования уже дискредитировали себя.
О разработке соответствующего законопроекта журналистам рассказал заместитель председателя думского комитета по образованию Максим Зайцев.
Он подчеркнул, что рассматривается вариант оставить ОГЭ для школьников, которые после класса намерены поступать в среднеспециальные учебные заведения, чтобы обеспечить зачисление на конкурсной основе. Впоследствии, по его словам, предусматривается полная отмена основного госэкзамена.
«Следующим шагом может стать отмена ЕГЭ», — добавил депутат.
Он отметил, что оба экзамена оценивают не реальные знания учеников, а приобретенные во время подготовки к тестированию навыки. Инициативу депутатов поддержали в Национальном родительском комитете. Его глава Ирина Волынец подчеркнула, что и ОГЭ, и ЭГЭ дискредитировали себя. По ее словам, школьникам необходимо дать выбор, какой экзамен сдавать — стандартизированный или традиционный.
Известно, что законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму весной: в апреле-марте.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о возможной отмене ЕГЭ рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он высказал мнение, что экзамен все больше отдаляется от школьной программы, в результате чего школьникам приходится учиться дважды — в рамках основной программы и в рамках подготовки к тестированию. Также лидер «Справедливой России» назвал ЕГЭ инструментом для выкачивания денег из родителей чиновниками от образования и аффилированными с ними лицами.