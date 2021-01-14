В Госдуме хотят отменить ОГЭ и ЕГЭ в России 

Депутаты Государственной Думы РФ готовят законодательную базу для отмены обязательного основного госэкзамена (ОГЭ), который сегодня все российские школьники сдают после 9 класса, сообщают «Известия». Не исключено, что в перспективе будет отменен и единый госэкзамен (ЕГЭ). Считается, что оба тестирования уже дискредитировали себя.

О разработке соответствующего законопроекта журналистам рассказал заместитель председателя думского комитета по образованию Максим Зайцев

Он подчеркнул, что рассматривается вариант оставить ОГЭ для школьников, которые после класса намерены поступать в среднеспециальные учебные заведения, чтобы обеспечить зачисление на конкурсной основе. Впоследствии, по его словам, предусматривается полная отмена основного госэкзамена.

«Следующим шагом может стать отмена ЕГЭ», — добавил депутат.

Он отметил, что оба экзамена оценивают не реальные знания учеников, а приобретенные во время подготовки к тестированию навыки. Инициативу депутатов поддержали в Национальном родительском комитете. Его глава Ирина Волынец подчеркнула, что и ОГЭ, и ЭГЭ дискредитировали себя. По ее словам, школьникам необходимо дать выбор, какой экзамен сдавать — стандартизированный или традиционный.

Известно, что законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму весной: в апреле-марте.