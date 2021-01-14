Скандальную Аленку продадут на аукционе

Скандальный памятник Аленке, который ранее был установлен в Нововоронеже Воронежской области , продадут на аукционе 15 февраля. Начальная стоимость лота составит один миллион рублей. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на заявление изготовителя — ИП Пилипенко В. И.

Как рассказали создатели арт-объекта, его выставят на торги на площадке «Российский аукционный дом». Подать заявку сможет любой желающий до 12 февраля текущего года. Такая возможность появится в ближайшие дни. Часть денег с аукциона уйдет на благотворительность.

Объектом интересуются многие, в том числе и за рубежом — в мэрии города сообщили о десятках заявок. Местный краевед Борис Смольянинов заявил, что помимо российских знаменитостей среди написавших есть даже некая женщина по имени Иванка Трамп (неизвестно, имеет ли она отношение к США).