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Москва

Варламову предъявили новое обвинение в Южном Судане 

Артём Кульша 48 минут назад
Варламову предъявили новое обвинение в Южном Судане
Фото: РИА Новости
Блогера Илью Варламова и других россиян, задержанных в Южном Судане, обвиняют в отсутствии разрешения местного Министерства дикой природы. Об этом сам Варламов сообщил в своем телеграме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Варламов, его жена Любовь, активист Петр Верзилов и директор Европейской гимназии Иван Боганцев были задержаны в аэропорту в городе Капуэту, потому что сотрудники правоохранительных органов сочли подозрительным наличие в багаже Варламова пульта от дрона и отсутствие самого дрона (тот был изъят у него в Уганде).

«Они попытались забрать телефоны. Мы им не отдаем телефоны. Они как-то нервничают, говорят: "Сдайте все, что у вас есть — все деньги, все телефоны, всю технику. Мы ее переписываем, забираем до разбирательств". Они говорят какие-то очень странные вещи. Явно *** (врут. — Прим. ред.)», — рассказал Варламов.

Он сообщил, что его и других россиян арестовали по новому обвинению — в отсутствии разрешения Министерства дикой природы. В настоящее время Варламовы, Верзилов и Боганцев ожидают полного досмотра.
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Комментарии
Общество , Петр Верзилов , Иван Боганцев , Илья Варламов , МВД
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