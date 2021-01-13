Варламову предъявили новое обвинение в Южном Судане 

«Они попытались забрать телефоны. Мы им не отдаем телефоны. Они как-то нервничают, говорят: "Сдайте все, что у вас есть — все деньги, все телефоны, всю технику. Мы ее переписываем, забираем до разбирательств". Они говорят какие-то очень странные вещи. Явно *** (врут. — Прим. ред.)», — рассказал Варламов.